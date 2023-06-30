Якби Пригожин дійшов до Москви, він би застав Кремль порожнім — Буданов

Під час короткочасного бунту Пригожина у Росії вся "верхівка" Кремля втекла.

Якби ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин зі своїми найманцями дійшов до Москви під час заколоту, він би показав росіянам, що Кремль порожній.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню War Zone.

"Якби Пригожин того дня увійшов у Кремль, він би показав громадськості, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх високопосадовців там немає. Вони всі втекли, а він би продемонстрував, що зараз у Росії немає влади", - сказав Буданов.

Керівник ГУР переконаний, що якби Пригожин реалізував свій початковий план, Росія вже була б розділена принаймні на дві частини.

"Деякі чиновники з Санкт-Петербурга чи звідкись почали б стверджувати, що вони є легітимною владою, що створює в країні ситуацію двох влад, які відразу б розділилися", - сказав Буданов.

За його словами, раптове припинення бунту Пригожина "виграло трохи часу для російського керівництва". Однак дії "повстанця" все таки дуже підірвали позицію "всеконтрольованої влади", і вона вже ніколи не буде колишньою.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов також розповів, що Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина після невдалого заколоту.

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