"Якби у всіх у світі була така рішучість у захисті спільної свободи": Зеленський звернувся до парламенту і народу Латвії

"Якби у всіх у світі була така рішучість у захисті спільної свободи": Зеленський звернувся до парламенту і народу Латвії

26 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Латвії.

Політик подякував країні за підтримку та допомогу Україні, яку Латвія надає.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Звернувся до парламенту й народу Латвії. Подякував за допомогу, яку Україна отримала, зокрема оборонну. І за ту допомогу, яку латвійська держава й латвійський народ надають зараз. Якби у всіх у світі була така ж рішучість у захисті нашої спільної свободи, як у Латвії та інших партнерів, які не вагаються, то просто не було б усього того зла, яке російська держава наробила Україні, Європі та світу", - повідомив Зеленський.

Також президент 26 травня мав розмову з прем'єр-міністром Нідерландів. Вони обговорили ситуацію на фронті, зокрема, й те, як можна допомогти Україні відбити атаки російських окупантів.

"Говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про ситуацію на полі бою, про посилення активності окупантів. Обговорили, як можна адекватно посилити спроможність України оборонятися й відбивати ці атаки", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні президент дорікнув світовим державам за нерішучість у запровадженні антиросійських заходів, які могли б стримати РФ від повномасштабного вторгнення та припинити війну.

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