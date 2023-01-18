Якби Україна була у НАТО, Росія не напала б — премʼєрка Фінляндії

Росія не нападала б на Україну, якби вона була членом Північноатлантичного альянсу, саме тому зараз Фінляндія та Швеція збираються це зробити.

Про це заявила голова фінського уряду Санна Марін, повідомляє Politico.

"Ми хочемо стати членами НАТО, тому що ми не хочемо, щоб у Фінляндії знову розпочалася війна", - заявила прем'єр-міністр.

Також Марін поставила питання, чи повинна Україна стати членом НАТО. Премʼєрка зазначила, якби Україна була членом НАТО, то у Москві не наважилися б напасти на Україну.

Також Марін нагадала, що перше вторгнення в Україну відбулось ще у 2014 році, але тоді країни Заходу не відреагували рішуче.

"Ми повинні винести уроки з цього дня", - сказала Марін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина може до кінця 2023 року передати Україні від 10 до 15 відремонтованих танків Leopard 2, але за умови, що уряд ФРН ухвалить це рішення найближчим часом.

Крім того, ми раніше інформували, що в Польщі відбулася перша особиста зустріч головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

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