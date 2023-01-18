Якби Україна не боролась, російські війська вже були б у Кишиневі — Санду

Санду висловила впевненість, що у найближчому майбутньому загрози зі сторони РФ для регіону нікуди не дінуться

Якби російським агресорам вдався їх план щодо окупації півдня України, то через кілька днів після цього російські війська були б у Кишиневі.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду під час панельної дискусії у рамках Давоського економічного форуму, передає кореспондент Укрінформу.

При цьому вона не бачить, що військова загроза її країні сьогодні є більшою ніж навесні минулого року.

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"Всі знали, що якщо Україна не боротиметься, то через кілька днів росіяни будуть у Кишиневі", - сказала Санду.

Разом з тим, за словами Санду, Молдова вживає кроків, щоб покращити власний захист та посилити оборонний сектор країни.

Нагадаємо, раніше колишній міністр оборони Румунії Василе Дінку заявив, що Росія атакує Молдову зсередини.

Крім того, ми раніше інформували, що керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що Росія планує вторгнутися до Молдови 2023 року. За його словами, реалізація цього сценарію залежить від розвитку війни в Україні.

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