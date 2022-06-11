Якби Україна почала отримувати важку зброю у січні, ситуація могла би бути іншою - Подоляк

Радник керівника ОП зазначив, що Україна готувалася до війни з минулого року: інформацію про майбутнє вторгнення давали не лише західні розвідки, а й українська.
Якби Україна почала отримувати важку зброю у січні, ситуація могла би бути іншою.
Таку думку радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив у Twitter.
"Якщо Україна "не готувалася" до війни, чому перші російські удари прийшлися на макети, всі боєприпаси були роззосереджені, а січень і лютий проходили в навчаннях?" – зазначив він.
Подоляк додав, що Україна готувалася до війни з минулого року: інформацію про майбутнє вторгнення давали не лише західні розвідки, а й українська.
"Тільки якщо хтось давав нам три дні, українська розвідка казала: вистоїмо. А от що зробили інші країни, знаючи про плани Москви вчинити геноцид, щоб її зупинити, - запитання. Якби ми почали отримувати важку зброю в січні, ситуація могла би бути іншою", - наголосив радник керівника ОП.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив 11 червня, що минув час заспокоювати військово-політичне керівництво Росії, натомість весь світ повинен "поставити його на місце".
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