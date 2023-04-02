"Якби український дрон приземлився у Кремлі, РФ нічого б не зробила": експерт розповів про блеф росіян

Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун розповів, що всі погрози Кремля та заяви про "червоні лінії" – лише слова.

Росія нічого не зробить, навіть якщо український дрон приземлиться в Кремлі. Всі погрози та заяви про так звані "червоні лінії" – лише блеф ворога.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун.

"Насправді, виявляється, що за кожною "червоною лінією" Росії – блеф. Блеф як щодо їхньої так званої ППО, як щодо їхніх якихось неймовірних можливостей штурмових підрозділів. Блеф щодо їхньої бойової техніки, яка "не має аналогів". І українська армія за останній рік тільки збільшила ті моменти, які зруйнували подібні міфи. Тому якщо який-небудь дрон незрозумілого походження або призначення опиниться на території Кремля, я не буду здивований. І не буду здивований, якщо він не просто опиниться там, але ще й зробить який-небудь "хлопок". І вони нічого не зможуть із цим зробити", - заявив Ягун.

Генерал-майор запасу СБУ вважає, що жодні "червоні лінії", які могли б стримати Україну або підняти якісь нові сили в Росії, вже неможливі.

Нагадаємо, у Москві на дах будівлі Міноборони РФ встановили ППО (відео).

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