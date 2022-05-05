"Якби ви знали всю правду, то жахнулися б": Арестович відверто - про зрадників, тероборону на фронті та "перегини" мобілізації

"Якби ви знали всю правду, то жахнулися б": Арестович відверто - про зрадників, тероборону на фронті та "перегини" мобілізації

В Україні є багато випадків, коли під час мобілізації до війська брали тих громадян, які за станом здоров'я не можуть воювати.

Також є проблеми з використанням підрозділів тероборони на фронті.

Про це розповів радник керівника ОП Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

"Я прихильник диференційованого підходу до мобілізації. Далеко не таємниця, що у нас є багато випадків, коли навіть епілептиків беруть до війська просто тому, що прийшла повістка. А люди, які мають восьмирічний бойовий досвід, не можуть потрапити (до армії. — Ред.), куди хочуть. Це ексцеси на місцях", — говорить радник Офісу президента.

Арестович запевнив, що кожен такий випадок розглядаєтья окремо і на це звертається увага вищого військового керівництва. Радник голови ОП сказав, що особисто допоміг декільком людям, які мають вади здоров'я, уникнути мобілізації, "хоча звільненя від мобілізації — важкий процес".

Також радник керівника ОП прокоментував питання про підрозділи тероборони на фронті.

"Є прикрі випадки, з якими зараз розбираємося, коли підрозділи тероборони кинули в бій майже без відповідної підготовки. Треба розуміти, де була нагальна військова необхідність, а де просто окремі командири вирішили: "Ну а що. Вони ж — війська. То нехай ідуть на війну. Це неприйнятна ситуація", — сказав він.

За словами Арестовича, багатьох таких бійців уже відвели на другу лінію оборони і дозволили перепочити.

"Попри весь підйом, єднання нації — помилок дуже багато. Буде ще більше. А на війні помилки — це завжди чиїсь життя. А ще є випадки прямої зради, або дуже схожі на неї. Якби ви знали всю правду, ви б жахнулися. Але я розповім її після перемоги. Ціна перемоги буде важкою. І не завжди центральні органи влади через туман війни встигають відреагувати. На все не встигаєш", — пояснив Олексій Арестович і запевнив, що влада робить все можливе, аби відреагувати і не допустити цих помилок.

Раніше Арестович розповів, що обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть послабити.

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