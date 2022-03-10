"Якби вони були достатніми, наступ би вже закінчився": Зеленський закликає ЄС посилити санкції проти Росії

"Якби вони були достатніми, наступ би вже закінчився": Зеленський закликає ЄС посилити санкції проти Росії

Зеленський вважає, що насамперед необхідно перекрити експорт нафти, нафтопродуктів та газу з РФ до Європи.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваджені Європою санкції проти Росії не є достатніми. Він закликає ЄС посилювати фінобмеження доти, доки Росія не виведе війська і не припинить війну.

Про це він сказав інтерв'ю для німецької газети Die Zeit.

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"Якби санкції були достатніми, наступ би вже закінчився, але нафту і газ із Росії продовжують купувати. Західні підприємства все ще залишаються під різними приводами на ринку. Так, санкції запроваджено, і ми вдячні за це. Але ми зазнали нападу, що нагадує найгірші часи Другої світової війни. Тому необхідне подальше посилення санкцій проти Росії", - сказав український президент.

На думку Зеленського, насамперед необхідно перекрити експорт нафти, нафтопродуктів та газу з РФ до Європи. Окрім цього, потрібно закрити російським судам доступ до міжнародних портів та відключити всі банки Росії від системи SWIFT.

"Це те, що можна зробити конкретно. Якщо це не буде здійснено, то вам доведеться зробити ще більше, щоб захистити балтійські держави, Польщу, Молдову, Грузію та решту сусідів Росії від вторгнення. Крім того, дуже важливо, щоб країни Заходу нарешті ухвалили рішення щодо запровадження гуманітарної безпольотної зони над Україною", - зауважив голова держави.

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