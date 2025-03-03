Яке головне завдання окупантів на Каматорському напрямку: у ЗСУ відповіли

"М'ясних" штурмів на Краматорському напрямку з початку року ще не було.

Наразі завдання росіян — перейти канал Сіверський Донець - Донбас та закріпитись на західній стороні. Це потрібно, щоб створити більш сприятливі умови для певних масованих штурмів.

Про це сказав головний сержант 93 ОМБр Віталія П'ясецького.

Він додає, що їхня ділянка — одна з найстабільніших на фронті

Росіяни показали своє просування там, де вбили їхнього останнього солдата. Вони знову перейшли до тактики, яка показала себе успішно: просувають невеликі групи, які намагаються просочитися, зачепитися, накопичитися, — і провести якісь штурмові дії", — зазначив головний сержант.

Нагадаємо, з'явилася оновлена карта бойових дій станом на 2 березня. Так, є успіхи ЗСУ та просування окупантів.

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