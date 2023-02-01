Яке місто за межами Донбасу найбільше обстрілюють росіяни і з якою метою: пояснення розвідки Британії

Херсон є містом, який найбільш часто обстрілюють російські окупаційні війська, за межами Донбасу. Обстрілюючи велике українське місто російські командири прагнуть знизити бойовий дух цивільних та стримати контратаки України через річку Дніпро.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У розвідці Британії вказали, що останніми днями стався один із найінтенсивніших обстрілів вздовж річки Дніпро на півдні України. Йдеться про потужний артилерійських обстріл Херсона росіянами 29 січня.

У результаті обстрілу, за даними місцевої влади, троє мирних жителів у Херсоні загинули. Крім того, два іноземних судна, які стояли на річці, отримали пошкодження, що спричинило розлив нафти.

"Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точне обґрунтування Росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле. Проте командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро", - пояснили в Британії.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 31 січня обстріляли територію Херсонщини 42 рази. У результаті підступних атак ворога є жертва і поранений серед цивільних.

За 30 січня росіяни обстріляли Херсонщину 54 рази. Ворог відкривав вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Кількома днями раніше у Херсоні уламки ворожого снаряду влучили в автівку з людьми. Жінка загинула на місці, чоловік зазнав поранень.

Як пояснює військовий експерт Олег Жданов, російські окупанти своїми обстрілами Херсона прагнуть захопити місто. За його словами, коли росіяни ведуть виснажливий вогонь, то зупиняються та придивляються, чи викинуть містяни білий прапор чи не викинуть. Жданов навів приклад, як у перший місяць війни військовополонений російський солдат, можливо навіть офіцер, під час первинного допиту, на запитання "Навіщо ви нас вбиваєте?", відповів: "Щоб ви нас полюбили".

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