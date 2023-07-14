Яке озброєння союзники НАТО направлять до України після саміту у Вільнюсі (інфографіка)

У Вільнюсі закінчився дводенний саміт НАТО, під час якого союзники Альянсу озвучили свою готовність надати всебічну допомогу Україні. Серед країн, які направлять озброєння — Велика Британія, Німеччина, Данія, Австралія, Франція.

Про це пише "Слово і діло".

Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України на суму близько 600 мільйонів євро. Він отримав назву "Вільнюський". Києву мають намір передати дві пускові установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танків Leopard 1A5.

Пентагон поставить Україні боєприпаси для ППО, систем HIMARS та Patriot, 155-мм та 100-мм артилерійські снаряди, ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси, гранати та касетні боєприпаси.

Також у пакеті допомоги: 31 155-мм гаубиця, 32 бойові машини піхоти Bradley, 32 бронетранспортери Stryker та 37 одиниць логістичної техніки (машин для евакуації техніки, машини для буксирування та транспортування обладнання).

Україна також отримає обладнання для розмінування, стрілецьку зброю, авіаційні комплекси Penguin, ЗРК Stinger та протитанкові комплекси Javelin.

Норвегія обіцяла надати Україні дві пускові установки та два центри управління NASAMS, а також тисячу мікро дронів Black Hornet.

Пакет допомоги від Великої Британії включає понад 70 одиниць бойової та логістичної техніки, боєприпаси для танків Challenger 2, а також кошти на відновлення техніки та створення центру реабілітації для військових в Україні.

Еммануель Макрон на полях саміту НАТО оголосив, що Франція надасть Україні далекобійні ракети SCALP (аналог британських Storm Shadow). Їхня дальність становить 250 кілометрів. За інформацією ЗМІ, вже передано 50 таких ракет.

Чехія за кілька днів до саміту пообіцяла Україні бойові гелікоптери та 100 тисяч великокаліберних боєприпасів.

Словаччина надасть 16 САУ Zuzana, Канада – бронетехніку. Австралія, яка не входить до НАТО, але була представлена на саміті, пообіцяла ще 30 бронетранспортерів Bushmaster.

Фото: Слово і діло

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати саміту Північноатлантичного Альянсу, який відбувся у Вільнюсі 11-12 липня.

"Повертаємося додому з гарним результатом для нашої держави, дуже важливим для наших воїнів. Хороше посилення зброєю", — йдеться в заяві глави держави.

Як зазначає президент, за підсумками засідання було сформовано безпековий фундамент України на шляху до НАТО. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки.

На думку координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, Альянс є невід'ємною частиною майбутнього України, тож про членство можна говорити після закінчення війни та проведення необхідних реформ.

Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що це був непоганий саміт.

"Якщо підбивати підсумки – ми не отримали все, що хотіли, але щось отримали. Результат збалансований. Путін точно нічого не отримав", - зазначив він.