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Яке озброєння від союзників можуть отримати ЗСУ 2023 року: пояснення експерта

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Час на прочитання
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Яке озброєння від союзників можуть отримати ЗСУ 2023 року: пояснення експерта

Фото: commons.wikimedia.org

Експерт наголосив, що окрім передавання озброєння, важливо його підтримувати в належному стані і ремонтувати.

Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів, яку військову допомогу отримають ЗСУ 2023 року.

Про це експерт сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Отримаємо те, що було заявлено під час оголошення допомоги Сполученими Штатами. Мають надійти нові зенітно-ракетні комплекси. Йдеться про NASAMS, йдеться про постачання ЗРК IRIS-T від Німеччини", – сказав Катков.

За його словами, в Німеччині розпочалося виготовлення нових 155-мм колісних САУ PzH. Таке озброєння від союзників буде поступово надходити, певен експерт.

"Окрім того, ми розуміємо, що виділено великі кошти у США. І там близько 20 млрд доларів закладено лише на озброєння. Водночас треба сподіватися, що 2023 року союзники перейдуть від постачання деяких видів озброєння одиничними зразками до постачання батальйонно-бригадних комплектів техніки. Є розуміння того, що це потрібно", – каже головред Defence Express.

Катков наголосив, що окрім передавання озброєння, важливо його підтримувати в належному стані і ремонтувати, зокрема артилерію, а також забезпечувати боєприпасами.

"І ці процеси з виробництва боєприпасів, розширення виробництва озброєння взагалі у країнах НАТО виходить на більший рівень. Наприклад, у США виробництво боєприпасів з 14 тисяч 155-мм артснарядів на місяць навесні має вийти на рівень 20 тис, а потім 25 тис.", – підсумував експерт.

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, Зеленський закликав Вашингтон постачати сучасні танки та літаки, але Байден залишився непохитним.

Раніше ТСН показував, як 30-тонна чеська гаубиця "Дана" і французька LRU нищать ворогів на Донбасі.

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Дата публікації
Перегляди
1054
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