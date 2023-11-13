Яке покарання придумала Росія для наркоманів і алкоголіків в армії: у британській розвідці розповіли деталі

Розвідка Великої Британії пояснила, чому в російській окупаційній армії процвітає пияцтво та наркоманія.

Російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків серед військових армії РФ, направляючи їх до штурмових загонів "Шторм-Z", які фактично перетворилися на штрафні підрозділи.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 13 листопада.

Британська розвідка посилається на дані російського незалежного видання "Верстка", згідно з якими до 15% російських солдатів, що зараз перебувають в Україні, вживають наркотики, зокрема амфетаміни та канабіс.

У матеріалі зазначається, що наркотики легко дістати навіть на передовій.

У відомстві зазначають, що цим даним можна довіряти. Вони супроводжуються численним повідомленням про високий рівень дисциплінарних порушень, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців, що надходять з моменту вторгнення РФ в Україну.

В огляді йдеться, що російські командири карають тих, хто зловживає алкоголем і наркотиками, відправкою до штурмових загонів "Шторм-Z", які вже стали штрафними підрозділами.

Британська розвідка наголошує, основною причиною низької дисципліни і зловживання наркотиками у лавах російських окупаційних військ є відсутність ротації бойових підрозділів і неможливість відійти від лінії фронту.

Нагадаємо, британська розвідка пояснила, як атаки по ППО вплинуть на захист РФ.

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