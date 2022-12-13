Яке співвідношення артилерії на Бахмутському напрямку: пояснення експерта

Військовий експерт Олег Жданов розповів про співвідношення артилерії у ЗСУ і окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це він сказав в ефірі свого youtube-каналу.

Жданов спростував тезу, що нібито на Бахмутському напрямку роль артилерії знівельована через нову тактику окупантів, які намагаються вступити у ближній бій малими штурмовими групами.

"Роль артилерії залишається доволі високою. Навіть під час штурму малими групами підвищується роль мінометної артилерії. Міномети і гранатомети дуже добре борються з цими малими штурмовими групами. Штурмова група йде за "живим щитом". Росіяни гонять мобілізованих і зеків на наші окопи, а за ними йде штурмова група. Якщо накривають вогнем штурмову групу, то тоді атака захлинається і ті, хто вціліли, відступають на попередні позиції", – пояснив він.

Що стосується співвідношення артилерії, то за словами Жданова, воно становить один до семи, один до десяти на користь РФ.

"На одну нашу гаубицю припадає 10 одиниць російської артилерії. Кількість боєприпасів різко зменшилося, але все одно РФ відповідає на кожен наш вистріл. На один наш вистріл може прилітати від 20 до 40 снарядів. Все залежить від кількості боєприпасів, які вони встигають підвезти на вогневі позиції", – говорить експерт.

Жданов стверджує, що російська артилерія воює практично "з коліс". Окупанти, все, що привезли, одразу вистрілюють.

"Тому може прилетіти 5 снарядів, а може прилетіти 25 снарядів у відповідь на нашу стрілянину", – пояснив він.

Експерт додав, що у район Бахмута Суровікін кинув на допомогу "вагнерівцям" Пригожина все, що міг. "Це їхня "лебедина пісня", яка може закінчитися траурним маршем уже найближчими тижнями", – підсумував Жданов.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Нагадаємо, у Мережі з'явилася інформація, що нібито 93-тя бригада виходить з Бахмута. У ЗСУ не підтвердили цю інформацію і пояснили, що не можна публікувати дані про переміщення підрозділів.

Самі бійці спростували інформацію про виведення 93-ї бригади із Бахмута і запевнили, що стримують окупантів, хоч ті "лізуть і лізуть".

Олег Жданов раніше пояснив, що окупацію українського Бахмута російська пропаганда планує показати, ніби це "взяття" Берліна в часи Другої світової війни. Він запевнив, що Україні вистачить сил і засобів відстояти місто.

Читайте також: