Яке співвідношення добровольців та мобілізованих в ЗСУ: у Міноборони озвучили цифри

У Силах оборони створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів.
Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомила, що станом на травень 2024 року співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав ЗСУ, становить 1:3.
Про це вона розповіла на конференції "Міноборони і партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики".
Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики стратегії, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.
"Впроваджуються системні зміни в Силах оборони, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів – їх уже 22. Цього тижня плануємо відкрити ще три. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну", - зазначила вона.
Заступниця міністра оборони додала, що цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над ворогом 10:1.
"Завдяки застосунку Резерв+, яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація – це вже не тренд, це вимога нашого суспільства. На черзі – запуск застосунку для військових Армія+, який спростить бюрократичні процеси у війську", - резюмувала Наталія Калмикова.
Нагадаємо, у Міноборони анонсували важливе оновлення в "Резерв+" вже у червні.
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