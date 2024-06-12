Яке співвідношення добровольців та мобілізованих в ЗСУ: у Міноборони озвучили цифри

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомила, що станом на травень 2024 року співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав ЗСУ, становить 1:3.

Про це вона розповіла на конференції "Міноборони і партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики".

Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики стратегії, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.

"Впроваджуються системні зміни в Силах оборони, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів – їх уже 22. Цього тижня плануємо відкрити ще три. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну", - зазначила вона.

Заступниця міністра оборони додала, що цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над ворогом 10:1.

"Завдяки застосунку Резерв+, яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація – це вже не тренд, це вимога нашого суспільства. На черзі – запуск застосунку для військових Армія+, який спростить бюрократичні процеси у війську", - резюмувала Наталія Калмикова.

Нагадаємо, у Міноборони анонсували важливе оновлення в "Резерв+" вже у червні.

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