"Яке там відійшли, повбивались": Арестович прокоментував поразку військ РФ у Київській та Чернігівській областях

"Яке там відійшли, повбивались": Арестович прокоментував поразку військ РФ у Київській та Чернігівській областях

Відхід окупантів - це результат, який зробили ЗСУ та Тероборона, каже радник ОП.

Радник ОП Олексій Арестович, який сьогодні, 6 квітня, відвідав Чернігів, розвінчав міф, який наразі продукують російські чиновники та засоби пропаганди, що нібито війська РФ відійшли з Київської та Чернігівської областей – "щоб створити умови для переговорів".

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"Брехня, ми їм завдали фізичної поразки, тоді вони звалили. Яке там відійшли, повбивались і все", - каже Арестович.

"Їм ще треба якесь виправдання для внутрішньої та зовнішньої аудиторії. Вони зазнали конкретної військової поразки з дуже великими втратами, які досягають 40%. Про жоден добровільний відхід не могло бути й мови. Це результат, який зробили ЗСУ та Тероборона", - сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович заявив, що Чернігів і Суми фактично врятували Київ та всю Україну від російських окупантів.

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