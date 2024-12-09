Яке завдання окупанти отримали до Нового року: "Ахіллес" про наступ РФ на Куп'янськ

За словами військового, окупанти отримали завдання до Нового року зайти на лівобережний Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий
Військове командування РФ поставило завдання окупантам до Нового Року зайти в Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий Харківської області.
Про це розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, передає "Еспресо".
За словами військового, ситуація на Куп'янщині є максимально напруженою, ворог продовжує діяти в "режимі камікадзе".
"Противнику визначали задачу – до нового року зайти на лівобережний Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. І як наслідок – система примусу, профільні підрозділи змушують окупантів йти в бій. Вони додатково вишукують резерви та, користуючись погодними умовами, намагаються нарощувати свої спроможності в ударно-штурмових діях", - прокоментував комбат "Ахіллес".
За його словами, по карті Deep State видно, що росіяни мали частковий успіх в напрямку Лозової. Федоренко запевнив, що станом на сьогодні маневрове просування противника призупинено.
"Щодо напрямку Кругляківки, то 1-ша бригада оперативного призначення "Буревій" вже довгий час тримає окупантів, не даючи їм можливості рухатися вперед, тобто всі позиції залишаються за нами. Щобільше, був вчинений ряд успішних заходів щодо вибиття противника з Колісниківського лісу, бойова робота продовжується", – сказав Юрій Федоренко.
Він запевнив, що попри важкі ворожі штурми, у зоні лівобережного Куп'янська та Куп'янська-Вузлового Силам оборони вдається контролювати ситуацію.
Нагадаємо, що 13 листопада російський десант прорвався на лівий берег міста Куп'янськ Харківської області. Проте українським оборонцям вдалося знищити окупантів.
Начальник Генштабу генерал Баргилевич розповів, чи є загроза втратити Куп'янськ.
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