Яке завдання окупанти отримали до Нового року: "Ахіллес" про наступ РФ на Куп'янськ

За словами військового, окупанти отримали завдання до Нового року зайти на лівобережний Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий

Військове командування РФ поставило завдання окупантам до Нового Року зайти в Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий Харківської області.

Про це розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, передає "Еспресо".

За словами військового, ситуація на Куп'янщині є максимально напруженою, ворог продовжує діяти в "режимі камікадзе".

"Противнику визначали задачу – до нового року зайти на лівобережний Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. І як наслідок – система примусу, профільні підрозділи змушують окупантів йти в бій. Вони додатково вишукують резерви та, користуючись погодними умовами, намагаються нарощувати свої спроможності в ударно-штурмових діях", - прокоментував комбат "Ахіллес".

За його словами, по карті Deep State видно, що росіяни мали частковий успіх в напрямку Лозової. Федоренко запевнив, що станом на сьогодні маневрове просування противника призупинено.

"Щодо напрямку Кругляківки, то 1-ша бригада оперативного призначення "Буревій" вже довгий час тримає окупантів, не даючи їм можливості рухатися вперед, тобто всі позиції залишаються за нами. Щобільше, був вчинений ряд успішних заходів щодо вибиття противника з Колісниківського лісу, бойова робота продовжується", – сказав Юрій Федоренко.

Він запевнив, що попри важкі ворожі штурми, у зоні лівобережного Куп'янська та Куп'янська-Вузлового Силам оборони вдається контролювати ситуацію.

Наступ РФ на Куп'янськ і Борову (карта) / Фото: Deepstatemap

Нагадаємо, що 13 листопада російський десант прорвався на лівий берег міста Куп'янськ Харківської області. Проте українським оборонцям вдалося знищити окупантів.

Начальник Генштабу генерал Баргилевич розповів, чи є загроза втратити Куп'янськ.

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