Яке завдання є ключовим для Путіна до березневих виборів: назвала британська розвідка

Цьогоріч ситуація із опаленням та електропостачанням у Росії стала ще гострішою, ніж раніше.

Очільник Кремля Володимир Путін доручив міністру з надзвичайних ситуацій Олександру Куренкову вирішити проблеми із постачання тепла та електроенергії до президентських виборів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії із посиланням на розвідку.

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Зазначають, що "вирішення цієї проблеми, ймовірно, є ключовим завданням Путіна напередодні майбутніх президентських виборів у Росії".

"За останні місяці в 16 населених пунктах Росії відбулися збої в опаленні. Ці збої в умовах мінусової температури ускладнюють проблему, яка переслідувала російські міста та селища протягом десятиліть, але, ймовірно, стала ще гострішою через російську політику воєнного часу", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними розвідників, прихована мобілізація у Росії призвела до нестачі робочої сили у всіх галузях, включаючи кваліфікованих інженерів-теплотехніків та сантехніків.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області після вибуху спалахнула електропідстанція.

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