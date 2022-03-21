"Які б звірства не чинив противник, ми не повинні зриватися": Арестович нагадав, чого не можна робити під час війни

"Які б звірства не чинив противник, ми не повинні зриватися": Арестович нагадав, чого не можна робити під час війни

Арестович нагадав про Женевську конвенцію.

Радник президента України Олексій Арестович нагадав українцям про Женевську конвенцію. Він підкреслив, які б звірства не чинив противник, ми не повинні зриватися.

Про це він повідомив 21 березня у Facebook.

Також читайте Російські окупанти пошкодили братську могилу в Донецькій області

"Друзі, давайте вам ще раз нагадаю. У нас уже другий офіційно відомий і широко поширений зрив гостя на телебаченні або ведучого телебачення щодо дегуманізації противника. То ми вбиватимемо їх дітей, росіян, то каструватимемо полонених", - сказав Арестович.

Він пояснив, що люди потім вибачаються і кажуть, що це були емоції, пов'язані із загибеллю друзів і так далі, однак все це дуже сильно б'є по українському іміджу європейської армії, європейської країни.

"Які б звірства не чинив противник, яке б не було бажання помститися, ми не повинні зриватися за межі Женевської конвенції, яка дозволяє знищувати супротивника на полі бою, але не дозволяє знущатися з полонених і тим більше робити якісь заклики. Вчиняти так - це чинити проти законів військової та людської честі", - підкреслив Арестович.

Читайте також: