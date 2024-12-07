Які будуть наслідки, якщо не забрати повістку з поштової скриньки: подробиці

В умовах воєнного часу невиконання вимог повістки загрожує штрафами, а в деяких випадках — навіть кримінальним покаранням.

Повістка вважається врученим документом, як тільки вона потрапляє до поштової скриньки. Навіть якщо особа не забрала її, цей факт не змінює статус її отримання.

Про це розповіла юристка Ангеліна Чіпець з юридичної компанії Justice.

За її словами, в умовах воєнного часу та мобілізації в Україні громадяни, які отримали повістку, зобов’язані виконувати вимоги, встановлені законодавством. Якщо особа не виконує ці вимоги, їй загрожує відповідальність.

Відповідальність за неявку за повісткою може бути різною. Зокрема:

Штраф — за неявку на вимогу повістки відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кримінальна відповідальність — у разі систематичного ухилення від виконання обов’язків, пов’язаних з отриманням повісток, може бути порушено кримінальну справу. Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає покарання за ухилення від мобілізації, включаючи позбавлення волі.

Примусове виконання зобов’язань — військові комісари мають право примусово залучати громадян до проходження військової служби, якщо вони не з’явилися за повісткою.

Чіпець додала, що кримінальна справа може бути порушена навіть у випадку, якщо особа не підписувала повістку. Однак це можливо лише тоді, коли буде встановлено, що громадянин свідомо ухилявся від отримання повістки і явки до військкомату.

Вона також зазначила, що повістка вважається доставленою, якщо її було поміщено в поштову скриньку. На практиці це означає, що навіть якщо особа не забрала повістку, документ все одно вважається врученим, і людина зобов'язана прибути до військкомату.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США Джо Байдена розчарована тим, що українська влада не хоче знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

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