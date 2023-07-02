Які бувають види повісток та чим вони відрізняються – пояснення керівника військкомату

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабний вторгненням армії Росії. Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко нагадав, які види повісток можуть вручити військовозобов'язаним.

Про це він розповів для Leopolis.news.

"Чоловіка можуть повісткою запросити для уточнення даних. До речі, згідно з чинним законодавством кожен військовозобов'язаний обов’язково мусить повідомляти ТЦК оновлену інформацію про склад сім’ї, стан здоров’я, зміну місця праці тощо. І якби чоловіки це робили завчасно і регулярно, то б однозначно порядку було більше в їх облікових справах і ніхто не смикав би людей даремно", - зазначив він.

Тіщенко також зазначив, що ще є повістка на проходження військово-лікарської комісії, після якої людина отримує висновок ВЛК про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

"Мобілізаційне розпорядження, або т.зв. бойова повістка, вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби", - зазначив він.

Нагадаємо, адвокат пояснив, як діяти при врученні повістки на вулиці та примусовому доставленні до ТЦК.

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