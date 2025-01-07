Які цілі нового наступу ЗСУ на Курщині: полковник звернув увагу на Трампа

Україна може прагнути захопити додаткові території задля використання їх як розмінної монети перед переговорами після інавгурації Трампа.

Новий український наступ у Курській області може бути ще однією спробою показати новообраному президенту США Дональду Трампу і його команді, що Україну "є сенс підтримати".

Таку думку у матеріалі DW висловив австрійський військовий історик, полковник Маркус Райснер.

Коментуючи Курську операцію, полковник зазначив, що зарано говорити про "фактичний наступ", адже це б означало застосування великих з'єднань і видів військ по всій території для досягнення мети на оперативному рівні.

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"Що ми бачимо зараз, то це передову контратаку за участю до трьох бригад або їхніх частин", – вказано у статті.

У публікації називаються декілька цілей української контратаки. Одна з них – намагання "вирватися з бульбашки" ворожих атак з трьох боків, що тривають останніми місяцями. За даними журналістів, через це Сили оборони України вже втратили близько половини раніше захопленої території Курщини.

"Мета може полягати в тому, щоб поставити російські війська в оборонне становище, щоб перешкодити їм нарощувати наступальні дії", – висловив думку редактор The Economist Шашанк Джоші.

Інша можлива мета контратаки ЗСУ – захоплення додаткових територій задля використання їх як розмінної монети перед переговорами після інавгурації Трампа. Однак експерти зазначають, що ця атака може бути обманним маневром, а основного удару буде завдано в іншому місці.

"Я вважаю, що до 20 січня на нас ще чекають сюрпризи. Якщо ви подивитеся на північний схід України, то фронт не повністю забезпечений російською стороною. Є деякі райони, які можуть бути використані для подальшого просування, щоб домогтися максимального успіху перед можливими переговорами", – висловив думку Райснер.

На підтвердження цього він процитував нещодавню заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена. Той сказав, що українські позиції в Курську "важливі", тому що відіграватимуть роль у майбутніх переговорах.

У матеріалі йдеться, що наразі незрозуміло, як довго Україна зможе утримувати частину Курщини. Сили обох сторін "порідшали", але якщо тиск Трампа не призведе до заморожування конфлікту, "драма війни на виснаження може вибухнути знову", вважає Райснер. Тоді Росія може підтягнути свої сили та повільно відтіснити українську армію.

До слова, у статті The Telegraph йдеться, що цілком можливо, що ситуація в Курській області може стати початком кінця для президента РФ Володимира Путіна вже 2025 року.

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