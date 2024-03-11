Які цілі Росія визначила собі для захоплення до виборів Путіна: у ЗСУ дали відповідь

Російські окупанти визначили собі цілі для захоплення до так званих президентських виборів у Росії, але Сили оборони не дають їхнім бажанням здійснитися.

Про це сказав речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Якщо трохи відходити від певних шаблонів, то можу виділити події на Оріхівському напрямку, на якому хоч і порівняно менше штурмових дій з боку противника – п'ять за сьогодні, але в його географії з’явилася нова точка спроб ворожого наступу – це так званий Времіївський виступ, де росіяни проводять штурми в пішому порядку, починаючи від ночі", – розповів він.

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За словами речника, Времіївський виступ виступ приблизно на межі Донецької і Запорізької областей, де раніше була порівняно спокійна обстановка.

"А зараз видно, що це ще одна точка, куди противник намагається спрямувати свій наступ. Ймовірно, через те, що наближаються президентські вибори в Росії і окупаційним військам потрібно показувати якийсь результат, і їм явно є принциповим спробувати відбити у нас ті території, які були деокуповані, визволені українською армією під час нашої наступальної кампанії торік", – повідомив він.

Лиховій додав, що йдеться про села Урожайне, Старомайорське – і сьогодні саме на цьому напрямку ворог атакує.

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку сказав, що окупанти продовжують створювати певний тиск у районі Роботиного – на Роботинському виступі.

"Ми маємо певну розвідувальну інформацію, що там було особливе бажання московитів захопити цей виступ до президентських виборів або навіть раніше. Було кілька спроб масованих штурмів ще починаючи від середини лютого, на минулому тижні і на цьому тижні було збільшення тиску і штурмових дій, але все це ні до чого не призвело. Роботине залишається під контролем ЗСУ і противник там продовжує атакувальні дії вже більше за інерцією і "промацує" лінію фронту", – підсумував Лиховій.

Нагадаємо, Кремль хоче забезпечити високий рівень підтримки президента РФ Володимира Путіна напередодні виборів 17 березня.

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