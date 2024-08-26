Які дезінформаційні наративи поширює ворог на тлі масованих ракетних ударів

Пропаганда РФ одночасно з ракетними та дроновими ударами по Україні здійснює дезінформаційні атаки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Центр фіксує поширення ворогом низки дезінформаційних і маніпулятивних наративів:

влада України начебто прибрала з тилу майже всю ППО, яку тепер використовує для підтримки "курської авантюри". Через це рф безперешкодно уразила всі цілі;

Україна буцімто економила ППО, щоб "списати" розкрадання коштів, виділених на відновлення енергосистеми, на дії росіян;

відповідальність за сьогоднішню атаку лежить на українській владі, яка нібито "спровокувала рф", коли почала наступ на курщині та начебто зірвала переговори про відмову від ударів по енергетичних об’єктах.

"Всі ці наративи не мають нічого спільного з реальністю. Поширюючи їх, ворог намагається спровокувати розкол у суспільстві, викликати недовіру до влади і посіяти панічні настрої та тривогу. Не піддавайтеся на маніпуляції ворога", – закликають у ЦПД.

Нагадаємо, окупанти застосовують новий вид пропаганди.

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