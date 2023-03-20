Які дії Генштабу ЗСУ викликали приємне здивування: військовий експерт дав відповідь

Олег Жданов розповів, що найбільше його вразили на початку війни контрудар у районі Макарова та розгром танкової армії під Броварами.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, які дії Генштабу ЗСУ вразили його найбільше, та пояснив чому.

"Мені більше цікавий перший період війни, коли ситуація мала вигляд вкрай безнадійної. А в результаті ми не лише вистояли, але ще й примудрилися завдати величезної поразки російським військам", — сказав експерт на своєму YouTube-каналі.

Жданов уточнив, що найбільше його вразили контрудар у районі Макарова та розгром танкової армії під Броварами.

"Перше – це контрудар у районі Макарова. Коли росіяни взагалі не уявляли, що Збройні сили України в змозі проводити такі дії. Для них це був просто шок. Ось у районі Макарова цей контрудар дуже сильно підрізав сили, що стояли в районі Бучі, Ірпеня, Ворзеля – ось ця стрілочка російських військ", — зазначив він.

Друге – як ми загнали знамениту гвардійську танкову армію в районі Броварів до лісового масиву. І танкова армія змушена була пересуватися лише просіками. А ви ж знаєте, що в лісі всі просіки – лише паралельно та перпендикулярно. І наша артилерія ганяла цю танкову дивізію вздовж і впоперек цими просіками", — зазначив він.

Жданов підкреслив, що ЗСУ настільки сильно знизили морально-бойовий дух російських солдатів, що там стався курйозний випадок, який увійде ще в історію і буде в усіх підручниках.

"Коли командир полку намагався змусити солдатів вишикуватися в колону і повернутися до бою, то механік-водій взяв і переїхав командира полку танком. Його потім у важкому стані доправили до Білорусі. Не знаю, як склалася його подальша доля: вижив, не вижив. Та це й неважливо. Але сам факт. І другий момент, що командувача першої танкової армії було знято з посади за необґрунтовані втрати. Тобто ми почали громити першу танкову армію там, у лісах під Броварами, загнавши їх у лісовий масив", — розповів він.

Ось ці рішення Генштабу, за словами Жданова, викликали приємне здивування.

"Це ж не просто так вони (російські війська – ред.) туди заїхали. Це ж треба було створити такі умови, щоб російські війська пішли саме в тому напрямку", — наголосив експерт.

Жданов відзначив також Ізюмську та Херсонську операції. "Але, на мою думку, їх вже розклали по кісточках і по поличках..." — резюмував він.

Нагадаємо, Олег Жданов попередив мешканців Краматорська та Слов'янська про обстріл.

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