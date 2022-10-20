Які фактори допоможуть ЗСУ просунутися на фронті найближчими тижнями: у розвідці США відповіли

У розвідці США вважають, що ЗСУ можуть скористатися слабкістю армії РФ та погодними умовами, щоб розвинути успіх та спробувати звільнити Херсон, а також суттєво просунутися у Луганській області.

Про це пише New York Times.

За їхніми оцінками, українські військові можуть досягти успіхів протягом наступних шести тижнів, якщо буде продовжено імпульс на півдні та північному сході країни. Далі очікується настання зими та похолодань, які дадуть обом арміям час для перегрупування.

У американській розвідці припустили, що звільнити такі ж площі, як у вересні на Харківщині, навряд чи вдасться, однак окремі російські підрозділи можуть впасти перед українським тиском. Потенційно Україні вдасться визволити Херсон.

При цьому у США говорять, що Росія ще не програла у війні. Вона зазнала втрат, які б знищили багато європейських армій, але не РФ. Вони можуть поповнювати втрати за рахунок мобілізації. Також армія здатна масштабні артилерійські операції. Наразі ініціатива на українській стороні, і командування вирішує, як далі вести бойові дії, що грає на руку ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Як відомо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому березі Дніпра.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що загарбники розпочали процес евакуації так званих "державних" установ із Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплення телефонної розмови бойовика "ЛДНР" на Херсонщині, яке свідчить, що окупанти бояться контрнаступу.