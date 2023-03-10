Які гарантії безпеки має отримати Україна, щоб війна не прийшла знову - голова української делегації в НАТО

Вплив Росії, на жаль, був досить суттєвим в європейському суспільстві, і позиція Путіна 2008 року на Бухарестському саміті відіграла суттєву роль, щоб Україна не отримала ПДЧ.

Про це під час "2-го Форуму Україна-Франція" в Парижі, організованого спільно Центром "Нова Європа" та Французьким інститутом міжнародних відносин (IFRI) заявив голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Попри всі залякування, РФ не перетне кордон НАТО. У Росії більше немає професійної контрактної армії. Її на полі бою розбили сили оборони України. Проте агресивна поведінка Росії триватиме. Росія не буде наступати, якщо стикнеться з силою, яку не зможе подолати. А це НАТО й членство України в Альянсі.

"Все інше призведе до нової війни за 3-5-10 років, коли Росія знову збере ресурси, подивиться по сторонах, а хто у нас тут ще не в Альянсі, і в кого можна ще забрати території - Грузія, Україна, Молдова? На жаль, своїми життями ми купили вам рік, щоб ви встигли озброїтися. Давайте будемо чесними: протягом останніх 30 років всі розслабилися, європейські армії скорочувалися. І зараз, коли ми говоримо, що нам треба більше озброєння, ми розуміємо, що в європейських арміях цього озброєння просто немає. Тієї кількості снарядів немає. Ми маємо переглянути підходи до безпеки з таким агресивним сусідом", - сказав Єгор Чернєв.

Розмірковуючи над можливими сценаріями цієї великої війни Росії проти України, парламентар окреслив два основних.

Перший - якщо Україна програє. Що відбувається тоді? Відбувається знищення української нації.

"Думаю, багато з вас бачили відео кілька днів тому розстрілу нашого солдата, якого оточили росіяни й просто за слова "Слава Україні" вбили. Тому що він українець, тому що він до останнього залишався українцем", - зазначив Єгор Чернєв.

Другий - це поступки РФ. І це не про переговори, а про ультиматум - відмовитися від своїх територій та людей.

"Під окупацією зараз моє рідне місто - Бердянськ. Там у мене все ще живе рідня. Я маю відмовитися від них? Україна має відмовитися? Ті, хто пропонує Україні мирні переговори та відмову від територій, а скажіть мені будь ласка, ми маємо це зробити за Уставом ООН? Чи Устав ООН каже нам щось інше? Тобто, ми хочемо зафіксувати на папері, що це окей у 21 ст. переглядати кордони силою? І надіслати сигнал Китаю, Ірану чи комусь іншому, що це нормально, що це можна робити, а потім ви сядете за стіл переговорів і підпишете", - підкреслив депутат.

За його словами, нам достатньо волі, моралі й честі закінчити цю війну на полі бою, тому що українці, на жаль, не бачать іншого виходу з цієї ситуації.

"Після закінчення цієї війни, після нашої з вами перемоги, тобто всього західного демократичного світу, ми абсолютно чітко стикнемося з тим, що має бути переглянута архітектура безпеки в євроатлантичній зоні. Не має залишатися сірих зон. Сірі зони ведуть до війни. Наприклад країни Балтії. Якщо б вони не були в НАТО, думаю, вони були б першою ціллю для РФ. Тому єдиним шляхом зробити сталий мир в євроатлантичній спільноті - це прийняття України в НАТО. Альянс отримає найбільшу боєздатну армію з досвідом боїв у 21 ст. такої інтенсивності, якої Європа не бачила до цього. А це означає, що східний фланг НАТО буде прикритий", - підсумував Єгор Чернєв.

Нагадаємо, що під час ракетного обстрілу України 9 березня РФ використала озброєння, яке могла виробити за місяць.

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