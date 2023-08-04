Які гарантії безпеки отримає Україна від США — прогноз Клімкіна

Військові зобов’язання для України важливі, але вони не є гарантіями безпеки. Серед останніх, зокрема, “ядерна парасолька” НАТО з чітким сигналом, що її буде застосовано і що агресор буде покараний.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua, коментуючи гарантії безпеки, які можуть дати Сполучені Штати Україні.

“Це як мушкетерська історія — “один за всіх і всі за одного”. Гарантії не мають бути такими самим, як, наприклад, ті, отримали фіни і шведи, на шляху до НАТО, або які мають зараз японці чи південні корейці. Тобто тут можна розмовляти. А військові зобов’язання — це логіка ізраїльської моделі, коли укладаються меморандуми чи в якійсь іншій формі”, — зазначив ексміністр.

Він продовжив: “У випадку Ізраїля вони укладаються на 10 років. Але там є спеціальна концепція між Ізраїлем і Штатами, яка називається якісною військовою перевагою. Ізраїль може мати якісну військову перевагу по відношенню до Сирії чи Йорданії, але уявити собі це в нашому випадку по відношенню до Росії з її ВПК і потенціалом… Це зовсім інша історія”.

Тому, вважає Клімкін, дуже важливо, щоб ці військові зобов’язання, про які зараз буде йти мова, не давалися за моделлю “зараз даємо те, що можемо і коли можемо”.

“Це, звичайно, не тільки політична історія, це технічні обмеження, тренування, логістика. Ми вибудовуємо західну технічну історію у себе. Але ці військові зобов’язання мають бути за моделлю “що нам потрібно і коли потрібно”. Якщо така модель і такі принципи будуть визнані, тоді ці військові зобов’язання матимуть сенс, користь і додану безпекову вартість для України”, — говорить ексміністр.

Він додав, що це не буде гарантіями безпеки, але це буде важлива спільна історія успіху України зі Сполученими Штатами: “Також G7 і ще 12 країн приєдналися і ведуть про це розмови. Тому про військові зобов’язання потрібно говорити, але в жодному разі не плутати їх із гарантіями безпеки. Треба продовжувати битися за ці гарантії безпеки, оскільки для нас це гарантія нашого успіху”.

“Ми не можемо побудувати історію успіху в Україні як історію унікального проєкту ХХІ ст. саме без гарантій безпеки. Тому військові зобов’язання — добре, інші зобов’язання — добре, але зобов’язання — не гарантії. Нам потрібно і те, і інше”, — підсумував Клімкін.

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Нагадаємо, Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Українську делегацію на переговорах очолив глава Офісу президента Андрій Єрмак. З його слів, США стали першою країною, з якою Україна почала обговорювати двосторонню угоду про гарантії.

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