Які характеристики в IRIS-T: в Повітряних силах описали, на що здатен німецький ЗРК

Системи IRIS-T потрібні Україні ще "на вчора" і не в одному екземплярі, адже одна установка нічого не вирішує.

Характеристики ЗРК IRIS-T, який Україна розраховує отримати від Німеччини, є дуже потужними: комплекс має хороші радар та ракети.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Зокрема, він пояснив, які ракети може збивати IRIS-T.

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"Це ті ракети, які сьогодні збиває протиповітряна оборона, це крилаті ракети. Може ще працювати по ракетах "Іскандер-К" – не "Іскандер-М", тому що це зовсім інша балістична ракета, там зовсім інші характеристики", – сказав Ігнат.

Він також описав характеристики IRIS-T.

"Комплекс хороший, комплекс потужний. Має гарний радар, має гарні ракети. Одна пускова установка має контейнери одразу для восьми ракет. Може працювати на дальності 40 кілометрів по цілях. Це приблизно такий діапазон, як використовує "Бук-М1". Вона мобільна, вона може швидко розгортатися, швидко відстрілятися і швидко змінити позицію. Це дуже ефективний комплекс в умовах нинішньої обстановки", – розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він зауважив, що Україні потрібна не одна така установка для боротьби з ворожими ракетами, адже лише одна "нічого не вирішує".

"Нам потрібно на вчора чи на позавчора не одна така установка. Батарея – це три установки: пускові і пункт управління. Трьома установками, які діють на відстані до цілі 40 кілометрів, зрозуміло, що можна прикрити невелику ділянку території. Якщо по лінії фронту – це 100 кілометрів. А якщо дугою – це, ймовірно, якийсь державний об’єкт, можливо, місто. Одна установка нічого особливо не вирішує", – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила 10 жовтня, що Німеччина має намір передати Україні найближчими днями першу систему IRIS-T.

Водночас військовий експерт Олег Жданов зауважив, що обіцяна Німеччиною установка IRIS-T мала бути передана ще у вересні. На думку експерта, "якби не вчорашній ракетний удар масований, то я не знаю, коли б вони нам її передали".

Як закрити українське небо від російських ракет | Юрій Ігнат

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