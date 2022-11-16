Які категорії українців зараз призивають на службу: в Командуванні Сухопутних військ дали відповідь

В Україні зараз мобілізують найбільш підготовлені категорії громадян, які вже проходили військову службу. Тих, хто раніше не проходив службу, призивають лише до навчальних центрів для первинної підготовки.

В Україні наразі призивають лише людей, у яких є досвід. Тобто тих, хто проходив військову службу. Категорію чоловіків без досвіду відправляють до навчальних центрів для первинної підготовки.

Про це в інтерв’ю Liga.net розповіли в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначається, зараз в армію призивають лише тих українців, які раніше проходили військову службу. Громадян без досвіду відправляють до навчальних центрів для отримання первинної військової підготовки. Триває така підготовка щонайменше місяць.

"Місяць готують на прості спеціальності – наприклад, стрільців. Якщо потрібно навчити людину на навідника або командира бойової машини, то до місяця додаються ще два тижні чи більше. А щоб отримати висококваліфіковану спеціальність – як-то оператор дронів – потрібно навчатися кілька місяців", - пояснив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Також він додав, що всі військові спеціальності готуються в потрібній кількості постійно. Цей процес не зупиняється.

"Різниця нашої мобілізації від мобілізації в Росії в тому, що в нас люди тільки навчаються понад місяць, а у них 21 вересня людину призвали, а 10 жовтня вона вже повернулася додому в поліетиленовому пакеті", – наголосив Роман Горбач.

Проте скільки саме резервістів в Україні зараз - не повідомляється. Однак їхня пропорція не поступається пропорції щодо кількості населення в Росії.

Яка наразі ситуація на фронті

Українські військові поступово звільняють території нашої держави від російських окупантів. Яскравий приклад - Херсонщина. Там в деяких частинах вже відновлюють роботу об'єктів критичної інфраструктури.

16 листопада ЗСУ відбили атаки окупантів на 9 ділянках на Донбасі та знищили ворожий підрозділ на Луганщині.

Водночас РФ тримає в Чорному морі 14 кораблів та катерів, серед яких 4 носії, які одночасно можуть випустити 20 крилатих ракет "Калібр".

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