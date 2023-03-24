Які категорії військових в Україні можуть звільнитися зі служби: перелік

В Україні військовослужбовці можуть звільнитися зі служби у випадку вагомої підстави. В законодавстві вказано, коли саме військові мають право закінчити несення служби.

В Україні військові під час воєнного стану несуть службу до введення в дію наказу про демобілізацію. Проте за вагомої підстави, окремі військові можуть звільнитися.

Про це пише “НВ”.

Як зазначається, під час воєнного стану для військовослужбовців, для яких закінчується срок служби, звільнення можливе після оголошення демобілізації або завершення воєнного стану. Також звільнитися можливо у випадку об’єктивної підстави.

Звільнитися військові зі служби можуть у разі:

За віком ― у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

За станом здоров’я ― на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

У зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

За сімейними обставинами:

У зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

У зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

У зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

У зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

У зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

У зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

У зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

Військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю;

Військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

Один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

Військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

Перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, що Кабмін України ухвалив рішення про зміни, які допоможуть розвинути ринок безпілотників у нашій державі.

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