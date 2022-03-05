Які ліки відпускатимуть по рецепту навіть в умовах війни: у МОЗ пояснили

Які ліки відпускатимуть по рецепту навіть в умовах війни: у МОЗ пояснили

Є категорія ліків, неконтрольоване вживання яких може призвести до шкоди здоров'ю.

Навіть в умовах військової агресії Російської Федерації проти України МОЗ не може повністю скасувати використання рецептів.

Вимога відпускати з рецептом лікаря буде стосуватися лікарських засобів:

які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та виписуються на рецептурних бланках форми № 3,

комбіновані лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму,

отруйні та сильнодіючі лікарських засобів.

"Закликаємо пацієнтів, які потребують рецептів на зазначені препарати для свого лікування, завчасно консультуватися зі своїми лікарями та отримувати такі рецепти", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Аптеки, які відкриті та працюють під час війни, можна знайти за посиланням.