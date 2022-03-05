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Які ліки відпускатимуть по рецепту навіть в умовах війни: у МОЗ пояснили

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Які ліки відпускатимуть по рецепту навіть в умовах війни: у МОЗ пояснили

pixabay.com

Є категорія ліків, неконтрольоване вживання яких може призвести до шкоди здоров'ю.

Навіть в умовах військової агресії Російської Федерації проти України МОЗ не може повністю скасувати використання рецептів.

Вимога відпускати з рецептом лікаря буде стосуватися лікарських засобів:

  • які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та виписуються на рецептурних бланках форми № 3,
  • комбіновані лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму,
  • отруйні та сильнодіючі лікарських засобів.

"Закликаємо пацієнтів, які потребують рецептів на зазначені препарати для свого лікування, завчасно консультуватися зі своїми лікарями та отримувати такі рецепти", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Аптеки, які відкриті та працюють під час війни, можна знайти за посиланням.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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