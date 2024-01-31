Які методи може використовувати Росія, щоб переламати перебіг війни

У Росії немає інших методів, щоб змінити перебіг війни, окрім як використання атомної зброї та збільшення чисельності Збройних сил.

Про це повідомив професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук.

“Іншого виходу з ситуації, яка склалася для Росії, крім використання атомної зброї або збільшення чисельності Збройних сил, тут наразі не видно. Не видно, коштом чого вони могли б добитися якісної переваги у звичайних конвенційних озброєннях. Бо їхнє виробництво (хоча вони й докладають зусиль до збільшення) надалі відстає через втрати”, – наголосив Андрій Харук.

Він також додав, що РФ може далі формувати “ерзац-піхоту, яку вони називають мотострілковими полками з мінімальним оснащенням та бронетехнікою”.

“Або тоді використовувати атомну бомбу. Тут інших варіантів поки що не проглядається”, – підкреслив Харук.

Нагадаємо, що Путін погрожує новим наступом в Україні.

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