Які міста опиняться під загрозою, якщо ЗСУ втратять Бахмут: військовий експерт пояснив

Якщо українські військові втратять Бахмут - це стане загрозою для Краматорська, Слов’янська та Донецького напрямку.

Краматорськ, Слов’янськ та Донецький напрямок опиняться під загрозою, якщо українські військові втратять Бахмут. Вогнева перевага у окупантів вже не така активна, як була кілька місяців тому.

Про це в інтерв’ю “Громадському” розповів Заступник командувача військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Дмитро Красильников.

“По Бахмуту – я боюсь давати якісь оцінки, але вважаю, що все ж таки Бахмут, Соледар та Сіверськ потрібно утримувати. Все, що зараз там відбувається - дало можливість нашим військовослужбовцям, нашим підрозділам, провести певні перегрупування і посилити оборону на даних напрямках. І враховуючи, що вогнева перевага уже не така панівна у противника, як вона була раніше, то є у мене велика доля надії, що все ж таки нам вдається утримати і Бахмут, Соледар та Сіверськ”, - розповів Дмитро Красильников.

Він також додав, що захоплення будь-якого міста з цих трьох - відкриє противнику дорогу на Слов’янськ та Краматорськ.

“І знову ж таки захоплення Бахмуту уже створює загрозу для нашого Донецького угруповання”, - підкреслив військовий.

Нагадаємо, що окупанти відкрили на Запоріжжі рекрутинговий центр для колаборантів.

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