Які міста України захищатимуть нові системи ППО Patriot і SAMP/T - аналіз Bild

Згідно з новим аналізом експертів, нові системи протиповітряної оборони, обіцяні Україні країнами НАТО, не зможуть забезпечити захист ряду прифронтових міст.

Такого висновку дійшли експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке та австрійський політолог Густав Карл Грессель.

За даними експертів, наразі два комплекси ППО Patriot захищають небо над Києвом, по одному розміщено у Львові та Одесі. Нещодавно країни НАТО пообіцяли поставити Україні додатково три комплекси Patriot та франко-італійські ЗРК FSAF SAMP/T.

Аналітики припускають, що нові системи можуть бути розміщені для захисту Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці та майбутньої бази F-16 на заході України. Однак вони наголошують, що ці комплекси не зможуть бути використані в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях через їх близькість до лінії фронту.

Основна проблема полягає в тому, що в прифронтових областях розвинена російська розвідка з використанням дронів, що значно підвищує ймовірність виявлення та знищення західних комплексів ППО російською зброєю. Експерти вважають, що вирішити цю проблему можуть лише поставки винищувачів F-16 або удари вглиб території РФ, яких поки що немає.

Густав Карл Грессель також звертає увагу на технічну несумісність систем Patriot і SAMP/T. За його словами, ці комплекси мають різне програмне забезпечення і не можуть взаємодіяти між собою. Це означає, що у разі виходу з ладу однієї з систем, інша не зможе її замінити або захистити. На відміну від пари Patriot і німецької Iris-T, які ефективно взаємодоповнюють одна одну.

Нагадаємо, в Білому домі оголосили, що США, Німеччина, Нідерланди, Італія та Румунія передадуть Україні додаткових п’ять систем ППО Patriot та SAMP-T.

Patriot, SAMP/T та IRIS-T! США та партнери передадуть Україні додаткові 5 систем ППО!

Читайте також: