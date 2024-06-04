Які можливості відкривають Україні літаки F-16 і Saab: експерт розповів про найважливіші цілі

Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський проаналізував можливості України після отримання літаків F-16 і Saab.

Своє бачення він висловив в етері "Еспресо".

"Треба розуміти, що все ж таки необхідне тяжче озброєння на кшталт ракет ATACMS, тому що ми бачили, як ракета ATACMS відпрацьовувала по тимчасово окупованому півострову Крим і яка результативність була після комплексного удару з застосуванням Storm Shadow, ATACMS, розвідувальних наших БПЛА. Якщо кажемо про наші спроби зараз, то ми намагаємося відігнати озброєння, яке займається ракетними обстрілами території Сумської або Харківської області. Тому треба казати вже все ж таки про використання літаків, тяжчого озброєння для того, щоб діставати до таких аеродромів, як Балтімор, до віддалених складів, щоб ускладнювати логістику ворога", – пояснив Храпчинський.

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Експерт нагадав, що Нідерланди дозволили використовувати винищувачі F-16 по території Російської Федерації.

Щодо інформації про будівництво ангарів для російських літаків за 300 км від українського кордону, Храпчинський сказав, що ворогу це не допоможе захиститися від ударів західної зброї.

"Якщо наші західні партнери нададуть нам літаки F-16 із ракетами JASSM, які можуть літати в середньому до 950 км, то ми можемо зазначити, що в принципі на відстані до тисячі кілометрів ворог не зможе, наприклад, розміщувати тактичну або стратегічну авіацію, бо розумітиме, що вона може бути під суттєвим ударом з нашої сторони. Ми накриваємо суттєво важливі об’єкти - це "Арсенал-53", який займається будівництвом КАБів, завод "Радуга" та "Авангард" у Підмосков'ї. Тобто це ті стратегічні об'єкти, які входять в компанію Путіна, що виробляє зброю, якою стріляють по території України", – наголосив він.

За словами авіаційного експерта, важливо вибудувати 100-кілометрову зону навколо кордонів України, де не буде будь-якої зброї Російської Федерації, тобто сіра, демілітаризована зона й тисячу кілометрів, де не буде жодного тактичного літака або тяжкого озброєння ворога.

"Це дійсно можна зробити шляхом застосування всього того знаряддя, яке нам повинні передати. Тобто це і літаки F-16, й літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab, це і дозвіл на використання, наприклад, ATACMS. Так ми зможемо суттєво вплинути на логістику ворога і прибрати його з території України, й ми побачимо "жести доброї волі", які бачили свого часу, коли ворог відступав з Харківського напрямку або Херсону. Головна задача зараз - суттєво вдарити безпосередньо по логістичній складовій РФ і при цьому втримувати лінію фронту на тому місці, де вона є", – підсумував Храпчинський.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна отримає перші поставки західних винищувачів F-16 "дуже скоро".

Для F-16 в Україні потрібно обладнати захищені місця, йдеться про підземні споруди, де літаки будуть розташовані та обслуговуватимуться.

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