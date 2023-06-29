Які можливості ЗСУ дає зайнята Кліщіївка: військовий експерт розповів про вогняний контроль

Позиції окупантів тепер перебувають під вогневим контролем українських військових.

Українські військові встановили вогневий контроль в районі Кліщіївки. Це дає можливість ЗСУ накривати російських окупантів в навколишніх населених пунктах.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт та аналітик Дмитро Снєгирьов.

"Бої тривають. Контроль за панівними висотами в районі Кліщіївки дає можливість говорити про встановлення вогневого контролю не тільки над цим населеним пунктом, а відповідно – навколишніми населеними пунктами. Що дасть додатковий стимул в моменті просування Збройних сил. На цьому відтинку фронту ширина українського наступу приблизно 20-25 кілометрів. Самі росіяни визнають успішний характер просування Збройних сил України. За оцінками української сторони, просунення в районі Кліщіївки – до 1200 метрів”, - зазначив Дмитро Снєгирьов.

За його словами, контроль над панівними висотами в районі Кліщіївки і відповідно Берхівки дає можливість ЗСУ встановити вогневий контроль над локаціями окупантів.

“В першу чергу мовиться про трасу Дебальцево – Слов’янськ, яка використовується окупаційною армією як основна артерія для логістичної підтримки”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що наслідки контрнаступу ЗСУ можуть змінити ставлення Заходу до України.

Читайте також: