Бої в Курській області: де насправді зараз перебувають українські військові (мапа)

У серпні 2024 року Збройні сили України здійснили безпрецедентний крок, розпочавши військову операцію на території Російської Федерації, а саме в Курській області. Ця подія стала першим вторгненням на російську територію після Другої світової війни і викликала значний резонанс і в Україні, і у світі.

Президент України Володимир Зеленський 14 серпня вперше публічно прокоментував дії в Курській області РФ, зазначивши, що українські війська просуваються там на 1-2 км на різних ділянках фронту від початку доби. Він також повідомив про захоплення понад 100 російських військовополонених за цей же період.

Які саме населені пункти нині контролюють Сили оборони — читайте на ТСН.ua.

Станом на 15 серпня, за словами президента Зеленського, під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області. Ця інформація була озвучена після його розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Головком Сирський доповів президенту, що за добу українські війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 3 км, взявши під контроль 40 кв. км території. Він підкреслив, що бої ведуться на всій лінії фронту, і ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, залишається під контролем українських сил.

Серед населених пунктів, які достовірно перебувають під контролем України, можна назвати наступні.

Суджа

Районний центр, який став одним з перших значних здобутків української армії в цій операції. Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна побувала у місті Суджа Курської області, яке контролюють ЗСУ. Журналістка зазначає, що там вже відкрито військову комендатуру і зараз українські бійці роблять все, аби люди, які там лишилися були під опікою України.

Новини ТСН онлайн 14:00 14 серпня. Ексклюзивні кадри з Суджі під контролем ЗСУ

Суджа – під контролем українських сил

Любимівка

Раніше Любимовка - село, де українські військові навіть змінили назву на вказівнику при в'їзді. "Любимівка вільна! Відео після зачистки населеного пункту від російських солдат", – йдеться в підписі до ролика, який опублікував підрозділ українських військ.

ЗСУ "дерусифікували" населений пункт на Курщині – відео

Гончарівка

Лебедівка

Курилівка

За інформацією DeepState, Сили Оборони України контролюють не лише Суджу та Любимівку, а й Гончарівку, Лебедівку, Курилівку та інші населені пункти.

ЗСУ на Курщині

Плехово

Взяття цього населеного пункту відкриває ЗСУ дорогу на південь Курської області.

ЗСУ в Плехово на Курщині / Фото: Telegram-канал "Я ШТУРМОВИК".

ЗСУ в Плехово на Курщині / Фото: Telegram-канал "Я ШТУРМОВИК".

Заолешенка

Населений пункт нещодавно взятий під контроль українськими силами.

ЗСУ звільнили Заолешенку на Курщині

ЗСУ звільнили Заолешенку на Курщині

Ольгівка

Військовий оглядач Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ вдалося вибити російські підрозділи з села Ольгівка Курської області: "Українська армія захопила Ольгівку і продовжує наступати на Коренево зі сходу".

За його словами, за 30 км на північ ЗСУ ведуть наступ Коренево і намагаються розширити свій плацдарм. На кадрах, опублікованих ЗС РФ, видно, як російські безпілотники атакують українські механізовані частини на південь і схід від селища.

ЗСУ перебувають біля Ольгівки на Курщині

"Щонайменше один український БТР-4 знищено, ще один – захоплений російськими військами (за непідтвердженими російськими даними, за останню добу знищено або захоплено 10 бронетранспортерів ЗСУ). Українські БТР також помітили на дорозі на село Гір'ї на схід від Суджі", – сказав Рьопке.

За його інформацією, українські війська просунулися далі на північ від Суджі. Рьопке переглянув відеозаписи, які публікують обидві сторони, і зробив висновок, що важкі бої йдуть приблизно за 20 км на південь від Суджі і на схід. Там російські підрозділи поки не просунулися до міста ближче, ніж на 6 км. У цих боях беруть участь загони "Ахмат", каже експерт.

"Якщо Україні вдасться зайняти ці населені пункти, це стане страшним провалом Володимира Путіна", – підсумував Юліан Рьопке.

Льгов

Особливу увагу привертає інформація про можливе взяття під контроль міста Льгов, яке розташоване лише за 15 кілометрів від Курської АЕС. Ця новина викликала занепокоєння з боку російської сторони, хоча офіційного підтвердження цієї інформації від українського командування поки не надходило.

ЗСУ перебувають біля населеного пункту Льгов на Курщині

Скільки населених пунктів Курської області контролює Україна

Варто зазначити, що дані про кількість контрольованих населених пунктів можуть різнитися залежно від джерела інформації. Наприклад, Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що за їхніми підрахунками, станом на 13 серпня українські війська контролювали приблизно 41 населений пункт. Цю розбіжність аналітики пояснюють наявністю в Курській області багатьох надзвичайно малих населених пунктів, а також можливістю того, що деякі з них не були враховані у підрахунку ISW.

Українське командування підкреслює, що в усіх звільнених населених пунктах проводяться перевірки та стабілізаційні заходи. Також продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій, що свідчить про намір України забезпечити нормальне функціонування цивільної інфраструктури на контрольованих територіях.

Президент Зеленський зазначив, що просування українських військ на Курщині триває, і "обмінний фонд для нашої держави поповнюється", натякаючи на можливість використання захоплених територій як козир у майбутніх переговорах.

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