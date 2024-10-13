Які наслідки для фронту у разі втрати Торецька: експерт назвав, які інші міста у небезпеці

За словами експерта, захопивши Торецьк, росіяни будуть стояти біля "брами" Дружківсько-Краматорсько-Слов'янської агломерації.
Наразі ситуацію в Торецьку така ж складна, як до того свого часу була у Вугледарі.
Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, передає "24 канал".
На його думку, для росіян Торецьк – один з основних напрямків тактичного рівня. Водночас для ворога напрямки оперативного рівня – Костянтинівка, Дружківка, а також Слов'янськ та Краматорськ.
Експерт пояснив, що захопивши Торецьк росіяни виконають тактичне завдання по руху в бік Костянтинівки.
"Вони розуміють, що вийти на Слов'янськ, Краматорськ та Дружківку через Часів Яр вони не можуть – принаймні в цей період часу – до зими. Тому противник намагатиметься обходити Часів Яр з Заходу – через Костянтинівку", – заявив Світан.
За його словами, після Вугледара ситуація в Торецьку є найскладнішою для українських сил. Тому командування потрібно терміново звернути увагу на цю ділянку фронту, закликає експерт.
Він пояснив, що якщо ЗСУ буде відходити у бік Костянтинівки, то доведеться вживати певних заходів для її утримання. Якщо ж ворог захопить Костянтинівку, тоді українським захисникам треба буде виходити і з Часового Яру. Таким чином росіяни будуть стояти біля "брами" Дружківсько-Краматорсько-Слов'янської агломерації.
"Це велика агломерація, де живе понад 100 тисяч цивільного населення, і підпустити туди росіян для повного знищення цих трьох міст, неприпустимо. Тому Торецьк потрібно утримувати чи відбудовувати за ним лінію оборони", – наголосив Роман Світан.
Раніше у ЗСУ підтвердили, що росіяни зайшли в Торецьк.
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