Які наслідки для Путіна матиме звільнення Херсона: розповів опозиціонер

Російська армія показала, що не здатна досягти поставлених цілей.
Тому тепер диктатор Росії Володимир Путін вже бореться не за геополітичні цілі та знищення України, а за своє життя.
Таку думку висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.
Піонтковський вважає, що Путін хоче мовляв "припинення вогню", щоб зупинити контрнаступ ЗСУ та запобігти звільненню Херсона, яке призведе до політичної катастрофи в Росії.
"І на наступний ранок між демонстраціями "Лебединого озера" доведеться повідомити, що товариш Путін зробив ряд серйозних помилок в "українському питанні" і за станом здоров'я більше не здатний виконувати обов'язки президента Росії", – сказав Піонтковський.
Нагадаємо, Піонтковський розповів про "неминучі процеси в бункері" та суспільстві РФ.
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