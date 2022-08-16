Які наслідки для Путіна матиме звільнення Херсона: розповів опозиціонер

Тому тепер диктатор Росії Володимир Путін вже бореться не за геополітичні цілі та знищення України, а за своє життя.

Таку думку висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

Піонтковський вважає, що Путін хоче мовляв "припинення вогню", щоб зупинити контрнаступ ЗСУ та запобігти звільненню Херсона, яке призведе до політичної катастрофи в Росії.

"І на наступний ранок між демонстраціями "Лебединого озера" доведеться повідомити, що товариш Путін зробив ряд серйозних помилок в "українському питанні" і за станом здоров'я більше не здатний виконувати обов'язки президента Росії", – сказав Піонтковський.

Нагадаємо, Піонтковський розповів про "неминучі процеси в бункері" та суспільстві РФ.

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