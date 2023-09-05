Які настрої у російських окупантів на фронті: представник ГУР про паніку та депресію у армії РФ

Настрої російських окупантів на лінії фронту чітко сигналізують про їхню ситуацію на війні. Серед армії РФ шириться паніка, депресія та зневіра.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Якщо ми подивимося на особовий склад, який безпосередньо на лінії зіткнення перебуває, то перехоплення, які в загальному доступі знаходяться, яскраво свідчать про те, що там часто паніка, там депресія, там зневіра. Якщо була би можливість відмовитись від виконання завдання, якщо б прибрати "заградотряди", або загрозу кримінального переслідування, то більшість із них розвернулась і залишила б тимчасово окуповану територію України", - наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що Росія посилила кампанію пропаганди та дезінформації в Німеччині.

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