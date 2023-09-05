Які настрої у російських окупантів на фронті: представник ГУР про паніку та депресію у армії РФ

Втекти з лінії фронтів окупантам заважає кримінальна відповідальність та заградотряди.
Настрої російських окупантів на лінії фронту чітко сигналізують про їхню ситуацію на війні. Серед армії РФ шириться паніка, депресія та зневіра.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
"Якщо ми подивимося на особовий склад, який безпосередньо на лінії зіткнення перебуває, то перехоплення, які в загальному доступі знаходяться, яскраво свідчать про те, що там часто паніка, там депресія, там зневіра. Якщо була би можливість відмовитись від виконання завдання, якщо б прибрати "заградотряди", або загрозу кримінального переслідування, то більшість із них розвернулась і залишила б тимчасово окуповану територію України", - наголосив Андрій Юсов.
Нагадаємо, що Росія посилила кампанію пропаганди та дезінформації в Німеччині.
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