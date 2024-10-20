Які навички найголовніші для мобілізованого: військовий перерахував

На його думку, найголовніші з навичок війни — володіння зброєю і контроль над нею, знання тактичної медицини, фізична підготовка.

Офіцер поліції Сергій Боханок на позивний "Якудза" розповів, які найголовніші з навичок на війні.

Про це він заявив в інтервʼю "Телеграфу".

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"У зоні високого адреналіну твої уміння завжди опускаються до рівня навичок. Я чотири роки служив і нині служу у спецпідрозділі TacTeam — він займається затриманням небезпечних злочинців, один з головних аспектів — момент несподіванки. Бійці TacTeam навчені вести стрілецький бій на короткій дистанції CQB (close quarters battle, близький бій. — Ред.). Досвід служби у поліції допоміг виживати на фронті", – розповів "Якудза".

На його думку, найголовніші з навичок війни — володіння зброєю і контроль над нею, знання тактичної медицини, фізична підготовка. Бо треба "тягнути на собі бронежилет, каску, БК і все це по посадках, хащах".

"Потрібен хоч якийсь мінімум фізично", – попередив військовий.

Раніше військовий експерт назвав оптимальний вік для участі у війні.

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