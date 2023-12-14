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Які області України Путін хоче повністю окупувати і чи закінчиться на цьому війна - полковник ЗСУ пояснив

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Марія БойкоМарія Бойко
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Які області України Путін хоче повністю окупувати і чи закінчиться на цьому війна - полковник ЗСУ пояснив

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Світан назвав мету російських терористів.

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан вважає, що метою Путіна у війні проти України може бути повна окупація Донецької та Луганської областей. 

Про це він сказав в етері "24 каналу". 

Роман Світан зауважив, що першочерговою метою Росії є окупація Криму, Донецької та Луганської областей.

"Однією із завдань війни для РФ - це Крим, Донецька і Луганська області. Їх вони хочуть приєднати до РФ. Один із варіантів - це коли вони вийдуть на кордони цих областей. Але навряд чи Росія потім скаже, що росіяни не стріляють, а українці стріляють. На кодони Херсонської області вони навіть не думають вийти, бо нема можливості. Це саме по Запоріжжі. Росіяни не зможуть взяти ці регіони навіть за роки. А от планувати вихід на кордони Луганської та Донецької областей вони можуть", - сказав Роман Світан. 

Полковник ЗСУ у запасі водночас зауважив, що подекуди окупанти на Донбасі і досі не прорвали першу лінію оборони. 

"На Донбасі і досі тримається перша лінія оборони, за нею є ще дві лінії", - пояснив він. 

Нагадаємо, росіяни обстріляли багатоквартирний будинок в Антонівці.

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Дата публікації
Перегляди
2112
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