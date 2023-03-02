Які партії стали лідерами за кількістю депутатів-фронтовиків: дослідження

Партії “Свобода”, “Голос” та “Пропозиція” стали лідерами за кількістю депутатів-фронтовиків.

Про це свідчать результати дослідження “Руху ЧЕСНО”.

Як зазначається, дані збирали серед партій, які мають представництво у ВР або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах України.

“Свобода” повідомила, що 117 із 524 депутатів, які мають мандати в міських, обласних та районних радах, наразі проходять службу (22,3%). У “Голосу” цей показник становить 21,3%, а у “Пропозиції” — 17%.

“Ці політичні сили мають значно менше депутатів, ніж такі парламентські партії, як СН, ЄС чи “Батьківщина”. Якщо розглядати кількісні показники, то найбільше депутатів на фронті саме у цих партій”, - йдеться в повідомленні пресслужби.

Що стосується “Європейської солідарності”, то тут служать 16,5% місцевих депутатів рівня міських, обласних і районних рад (391 депутат). У цієї партії найбільша кількість загиблих.

“Партія “Слуга народу” нараховує найбільше депутатів місцевих рад. 450 із них на фронті. Це становить 14,4%. “УДАР” Віталія Кличка не представлений в обласних радах, проте має осередки в містах. Серед 120 місцевих депутатів від “УДАРу” 17 проходять військову службу, що становить 14,2% від їхньої загальної кількості. У “Батьківщини” на цьому рівні місцевого самоврядування 1286 депутатів, і 128 із них проходять військову службу. У відсотковому співвідношенні з “Батьківщини” пішли на службу 11,5% депутатів місцевих рад”, - додали у пресслужбі Руху.

Водночас партії “За майбутнє”, “Сила і честь”, Радикальна партія Ляшка не відповіли на запит “Руху ЧЕСНО”.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з міським головою Полтави Олександром Мамаєм.

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