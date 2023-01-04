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Які плани Путіна у війні на 2023 рік: у розвідці розповіли про стратегію та воєнні завдання

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Які плани Путіна у війні на 2023 рік: у розвідці розповіли про стратегію та воєнні завдання

Фото: Getty Images

В українській розвідці оцінюють як безперспективні усі воєнні плани ворога.

Стратегічні цілі президента Росії Володимира Путіна у війні проти України не змінилися – це знищення українського народу та державності. 

Про це представник прес-служби ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів у ефірі телеканалу "FREEДОМ".

Окрім того, Росія 2023 року продовжить спроби повністю захопити Луганську та Донецьку області, а також утримати сухопутний коридор до Криму.  

"Стратегічні цілі та завдання божевільного диктатора, в принципі, не змінювалися: це геноцидна війна на знищення українського народу та української державності", – сказав Юсов.

"Якщо говорити про воєнні завдання, то найближчі воєнно-політичні цілі – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Це те завдання, яке вони регулярно ставлять перед собою ще з перших днів повномасштабного вторгнення. В них не вийде нічого. І – утримання сухопутного чи кримського коридору. Аналогічно – ситуація безперспективна", – розповів представник української розвідки.

Водночас він не виключив провокаційних дій окупантів і на інших напрямках задля відволікання уваги ЗСУ.

"Можливі провокаційні дії на інших напрямках, зокрема, на Харківському та на північних кордонах країни. Всі необхідні служби моніторять ситуацію, відстежують і про всі переміщення сил і засобів противника нам відомо", – запевнив Юсов.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, Путін розраховує у січні-лютому підготувати резерви, щоб піти у новий великий наступ 24 лютого – у річницю   вторгнення до України. Про підготовку РФ до нового наступу попереджав раніше і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Щодо часових меж, то він назививсічень-лютий або ж весну.

За оцінками російсько-американського історика Юрія Фельштинського, тепер Росія прагне просто знищити Україну, аби змусити її капітулювати.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1238
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