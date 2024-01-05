Які плани РФ на фронті 2024 року: експерт розповів, чого очікувати від ворога

Окупанти продовжать "прогризатись" в українську оборону, намагатимуться "відкушувати" невеличкими клаптиками територію, як це було протягом 2022-2023 років.

Російські війська протягом 2024 року надалі намагатимуться вийти на кордони Донецької і Луганської областей, а також до річки Оскіл. У планах ворога – ліквідація Роботинського виступу і зони дій українських військ на лівобережжі Херсонщини.

Таку думку висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський в інтерв’ю "РБК-Україна".

Плани російських військ на фронті 2024 року

Експерт оцінив перспективи російських військ на фронті 2024 року. За його словами, якщо окупанти діятимуть на полі бою у нинішній своїй манері, то значних успіхів у них не буде.

"Підкреслю – значних успіхів. Тому що вони будуть і надалі прогризатись у нашу оборону, будуть намагатися відкушувати невеличкими клаптиками нашу територію, як вони діяли протягом 2022-2023 років. Вони до Бахмута 45 кілометрів йшли 400 днів, але вони пройшли ці кілометри. Не можна сказати, що вони вели безуспішні дії. В їхніх розрахунках ці дії успішні, тому що для них рівень втрат, або як ми кажемо больовий поріг, є абсолютно іншим", – пояснив Грабський.

Яке завдання стоїть перед окупантами на фронті зараз

Експерт вважає, що на сьогодні росіяни намагаються виконати стратегічне завдання, поставлене ще 17 квітня 2022 року. Йдеться про вихід військ на кордони Донецької і Луганської областей.

Додаткове важливе завдання для загарбників – вихід до річки Оскіл, ліквідація Роботинського виступу і зони, в якій діють ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.

"Тобто у росіян є завдання, але інше питання – як вони будуть виконувати ці завдання", – зазначив полковник запасу.

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Плани РФ захопити частини Запоріжжя, Харківщини та Дніпропетровщини

Він прокоментував інформацію німецького видання BILD про те, що Росія протягом 2025-2026 років прагне захопити значні частини Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей, зокрема й сам Харків.

"Що такі плани існують – у мене немає жодного сумніву. Взагалі BILD вказує на проміжні плани, які мають право на існування. Для розуміння, ми свого часу розробляли аж 16 варіантів дій. Тому можна сказати, що і такий варіант дій розглядає противник. Просто він став доступний для журналістів BILD", – розповів Грабський.

Водночас він висловив певні сумніви в тому, що бойовий потенціал та можливості російського військово-промислового комплексу дозволять ворогу в майбутньому проводити такі бойові дії.

"Це потребує колосального напруження сил та засобів, на що противник на сьогодні піти не може. Єдине, на що він певною мірою розраховує – це розбалансування коаліції держав, що підтримують Україну", – вважає експерт.

До слова, на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, найближчим часом переламу у війні очікувати не варто. Він вважає, що в першій половині 2024 року Сили оборони України вестимуть переважно оборонні дії.

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