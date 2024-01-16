Які права українців можна обмежувати під час воєнного стану – екссуддя Конституційного Суду

Стаття 64 Конституції України визначає, що у разі введення надзвичайного чи воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людей – із зазначенням строку дії цих обмежень. Також вказано, які права і свободи не можуть бути обмежені навіть під час воєнного стану. До прикладу, не можна примусово позбавляти людину житла чи забирати у неї право оскаржувати дії держави в суді.

Про це у коментарі Hromadske розповів перший генеральний прокурор незалежної України, колишній суддя Конституційного Суду Віктор Шишкін.

"Зверніть увагу, як формулюється 64 стаття: права людини не обмежуються, а можуть бути обмежені. Тобто держава має ухвалювати відповідальне рішення: обмежувати чи ні. Саме введення воєнного стану не означає автоматичного обмеження прав. Але якщо держава вирішує обмежувати права, це рішення не є антиконституційним", - пояснив він.

Віктор Шишкін також розтлумачив, чи є порушенням права людини на вільне пересування – заборона на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку.

"Що стало підставою для закриття кордону? Напад Росії та введення воєнного стану. У цій ситуації закриття кордонів не можна трактувати як порушення прав людини", - розповів екссуддя.

Він також додав, що вручення повісток військовозобов’язаним просто серед дороги теж не можна трактувати як порушення прав людини

"Якщо людину не можуть застати вдома, то чому їй у такий спосіб не вручити повістку – повідомити про необхідність з’явитися до військкомату? Держава наразі вимушена шукати різні механізми оповіщення. Я не можу однозначно сказати, що все це неправильно", - резюмував колишній суддя Конституційного Суду Віктор Шишкін.

Нагадаємо, Безугла розповіла, чи мобілізують людей з інвалідністю після ухвалення нового закону.

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