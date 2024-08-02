Які причини активного просування окупантів у Донецькій області: в ISW пояснили

Російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися в напрямку Покровська.

Активне просування російських військ у Донецькій області відбувається через рельєф місцевості та недостатню укомплектованість бригад ЗСУ.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Зазначається, що просуванню російських військ у напрямку Покровська в Донецькій області сприяє нестача живої сили у Збройних силах України та рельєф місцевості на північний захід від Авдіївки.

Водночас, аналітики прогнозують уповільнення наступальної операції РФ, оскільки війська агресора "просуваються до лінії крупних та більш урбанізованих населених пунктів".

У звіті ISW також зазначається, що армія РФ використовує цю слабкість для поступового здобуття тактичних переваг на північний захід від Авдіївки, де війська агресора намагаються досягти обмеженого тактичного оточення Сил оборони на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине - Гродівка - Мирноград та на лівому березі річки Вовча.

"Оприлюднені 1 серпня геолокаційні кадри демонструють, що російські війська просунулися далі в межах Веселого у напрямку траси Т0511. Найвіддаленіше підтверджене російське просування зафіксоване приблизно у 3,5 кілометрах від околиць селища Гродівка", - йдеться у звіті.

Раніше стало відомо, що окупанти захопили Тимофіївку в Донецькій області.

За даними з відкритих джерел, відстань від цього села до стратегічно важливого міста Покровська становить близько 31 км.

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