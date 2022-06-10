Які проблеми спіткають українців після закінчення війни: відповідь соціолога

Після закінчення війни з Росією українці зіткнуться з низкою проблем, зокрема економічними та демографічними.

Водночас, однією з повоєнних проблем в Україні є можливий поділ суспільства.

Про це заявив директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

"Це проблеми економічні та демографічні. Останні пов’язані з втратою населення, насамперед, чоловіків. Ще одна серйозна проблема — люди, які виїхали з України. Зараз ми об'єдналися, консолідувалися й це дуже добре, але після війни можемо розслабитися й виникнуть претензії тих, хто воював, до тих, хто не воював, тих, хто говорив виключно українською мовою, до тих, хто говорить "мовою агресора", тощо. От навіть зараз виникають суперечки між біженцями та тими, хто залишився, між тими, хто втратив житло, й тими, у кого воно вціліло", - зазначив він в інтерв'ю НВ.

Останню з названих проблем можуть регулювати три джерела, вважає експерт.

"Це представники держави, засоби масової інформації та моральні авторитети країни, які мають закликати до толерантності й консолідації на відбудові країни, а не на з’ясуванні внутрішніх відносин", - говорить Головаха.

Також суттєвим буде відновлення інфраструктури, яку зруйнували російські окупанти.

"Якщо нас підтримають західні країни, то в результаті ми, відтворюючи інфраструктуру, зможемо її осучаснити. Адже до війни Україна переважно жила в умовах залишкової радянської інфраструктури і це її тягнуло назад. Втім, усе залежатиме від того, що насамперед ми відновлюватимемо: інфраструктуру чи корупцію. І саме громадські організації й мають за цим слідкувати. Якщо зараз уся їхня увага зосереджена на війні, то потім вона має бути зосереджена на тому, щоб ми не відновили корупцію. Від цього залежатиме, чи зможемо ми побудувати нову Україну", - зазначив соціолог.

Нагадаємо, що у випадку збереження військової загрози лише половина українців планує майбутнє своїх дітей в Україні.