Які процеси запустилися в Росії після заколоту Пригожина: відповідь експерта

На тлі останніх подій у РФ триває повна десакралізація Путіна.

Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, бунт Пригожина показав, що при найпершій тривожній нагоді Путін покине столицю.

“Путін, якого ми знали, скінчився. Швидше за все, ми бачитимемо якогось колективного Путіна. Вже зараз це станеться, поки цього не видно, але хтось уже контролюватиме Путіна, бо як лідер він закінчився”, — коментує гість ефіру.

Експерт розповідає, що після радянського путчу 1991 року Горбачову вдалося протриматися при владі близько трьох місяців. Приблизно те саме чекає на Путіна: у системі стався надлом.

"Серйозні процеси розпочалися серед російських військових, частина яких підтримала “вагнерівців”, а частина не розуміє, чому їх не покарано. Ми бачимо провісники доброї громадянської війни, в якій має посильно брати участь Україна, різними способами підливаючи бензин у багаття, яке вже почало розгорятися”, — вважає політтехнолог.

Загородній резюмує, що заколот “Вагнер” був демонстрацією того, що “владу в Росії можна змінити лише озброєним шляхом”.

Додамо, що заколот ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина, який він здійснив напередодні, свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін припустився великої стратегічної помилки, почавши наступ проти України.

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